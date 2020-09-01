Мишустин отправится с рабочим визитом в ЮФО

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки 1 сентября посетит Южный федеральный округ, сообщает пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства посетит Кубанский государственный университет, где познакомится с проектами и разработками молодых учёных. Также Михаил Мишустин осмотрит образовательный эколого-аналитический центр «Аналит», встретится со студентами, учёными и предпринимателями», — приводит сообщение РИА Новости.

Главу правительства будут сопровождать министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

С 13 по 18 августа Мишустин находился с рабочим визитом на Дальнем Востоке, где посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.