Мишустин отправится с рабочим визитом в ЮФО

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки 1 сентября посетит Южный федеральный округ, сообщает пресс-служба кабмина.
Мишустин отправится с рабочим визитом в ЮФО
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«Председатель правительства посетит Кубанский государственный университет, где познакомится с проектами и разработками молодых учёных. Также Михаил Мишустин осмотрит образовательный эколого-аналитический центр «Аналит», встретится со студентами, учёными и предпринимателями», — приводит сообщение РИА Новости.

Главу правительства будут сопровождать министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

С 13 по 18 августа Мишустин находился с рабочим визитом на Дальнем Востоке, где посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

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