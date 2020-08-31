На Сахалине сообщили о планах перехода на экологически чистые виды топлива

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на открытии Всероссийского молодежного форума «ОстроVа-2020» в Южно-Сахалинске рассказал о планах властей региона по переводу автомобилей на экологически чистые виды топлива.

«Сегодня мы переводим автомобили на экологически чистые виды топлива, например газомоторное. Развиваем инфраструктуру для электрокаров. В течение ближайших десяти лет мы планируем полностью отказаться от бензина, дизельного топлива и ездить только на электрических моторах или на газомоторном топливе. Это наша цель. Мы идем к чистым, экологически чистым островам», — цитирует РИА Новости Лимаренко.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде обсудили ситуацию по основным направлениям работы в сфере охраны окружающей среды, утилизации и переработки мусора, строительства экотехнопарка.