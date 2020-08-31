На Сахалине сообщили о планах перехода на экологически чистые виды топлива

Короткая ссылка
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на открытии Всероссийского молодежного форума «ОстроVа-2020» в Южно-Сахалинске рассказал о планах властей региона по переводу автомобилей на экологически чистые виды топлива.
На Сахалине сообщили о планах перехода на экологически чистые виды топлива
  • © Кирилл Ясько
  • РИА Новости

«Сегодня мы переводим автомобили на экологически чистые виды топлива, например газомоторное. Развиваем инфраструктуру для электрокаров. В течение ближайших десяти лет мы планируем полностью отказаться от бензина, дизельного топлива и ездить только на электрических моторах или на газомоторном топливе. Это наша цель. Мы идем к чистым, экологически чистым островам», — цитирует РИА Новости Лимаренко.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде обсудили ситуацию по основным направлениям работы в сфере охраны окружающей среды, утилизации и переработки мусора, строительства экотехнопарка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить