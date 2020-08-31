В сети пройдёт концерт российско-китайского проекта «Эхо Победы»
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Видео концерта состоит из трёх частей, объединённых главной темой «Помнить историю, защищать мир».
Приглашённые ветераны поделятся своими воспоминаниями о войне, на одной сцене выступят артисты Академического дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, китайский пианист Кун Сяндун и другие исполнители.
В программу концерта включены многие российские и китайские произведения военных лет.
Онлайн-концерт будет транслироваться на таких платформах, как YouTube, TikTok, Youku, Bilibili, iQiyi, в пабликах WeChat.
Официальная трансляция концерта пройдёт 3 сентября в 15:00 по московскому времени (в 20:00 по пекинскому времени).