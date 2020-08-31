В сети пройдёт концерт российско-китайского проекта «Эхо Победы»

В сети 3 сентября состоится концерт в рамках российско-китайского общественно-благотворительного медийного проекта «Эхо Победы», посвящённого 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Видео концерта состоит из трёх частей, объединённых главной темой «Помнить историю, защищать мир».

Приглашённые ветераны поделятся своими воспоминаниями о войне, на одной сцене выступят артисты Академического дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, китайский пианист Кун Сяндун и другие исполнители.

В программу концерта включены многие российские и китайские произведения военных лет.

Онлайн-концерт будет транслироваться на таких платформах, как YouTube, TikTok, Youku, Bilibili, iQiyi, в пабликах WeChat.

Официальная трансляция концерта пройдёт 3 сентября в 15:00 по московскому времени (в 20:00 по пекинскому времени).