В Пермском крае подозреваемый в убийстве ребёнка подросток отправлен в СИЗО на два месяца

В Пермском крае подросток, подозреваемый в убийстве десятилетней девочки, по решению районного суда отправлен в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные пресс-службы краевого СУ СКР.

Следствие считает, что 16-летний юноша убил девочку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Он привёл малолетнюю на окраину улицы к зарослям травы, где нанёс ребёнку несколько ударов руками по голове, от чего девочка скончалась на месте преступления», — цитирует издание материалы пресс-службы СК.

По решению Чусовского районного суда подозреваемый будет находится под стражей до 30 октября.