Российский экипаж БМД-2 установил рекорд круга на «АрМИ-2020»
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- РИА Новости
Отмечается, что машина под его командованием, которую вёл Дмитрий Фёдоров, сделала полный круг за шесть минут 39 секунд.
В конкурсе принимали участие представители четырёх стран: России, Белоруссии, Алжира и Китая. Команды состоят из трёх экипажей: каждой машине предстояло пройти один круг с боевой стрельбой. Все машины приняли старт на российских БМД-2, а команда Алжира — на БТР-82А, также российского производства.
Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщал о заезде экипажей танков Т-34 в рамках игр «АрМИ-2020».