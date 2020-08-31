Российский экипаж БМД-2 установил рекорд круга на «АрМИ-2020»

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Младший сержант Александр Каравай в составе российской команды установил рекорд в гонке боевых машин, которая прошла на псковском полигоне Струги Красные. Об этом сообщает Nation News.
Российский экипаж БМД-2 установил рекорд круга на «АрМИ-2020»
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Отмечается, что машина под его командованием, которую вёл Дмитрий Фёдоров, сделала полный круг за шесть минут 39 секунд.

В конкурсе принимали участие представители четырёх стран: России, Белоруссии, Алжира и Китая. Команды состоят из трёх экипажей: каждой машине предстояло пройти один круг с боевой стрельбой. Все машины приняли старт на российских БМД-2, а команда Алжира — на БТР-82А, также российского производства.

Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщал о заезде экипажей танков Т-34 в рамках игр «АрМИ-2020».

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