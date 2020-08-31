Российский экипаж БМД-2 установил рекорд круга на «АрМИ-2020»

Младший сержант Александр Каравай в составе российской команды установил рекорд в гонке боевых машин, которая прошла на псковском полигоне Струги Красные. Об этом сообщает Nation News.

Отмечается, что машина под его командованием, которую вёл Дмитрий Фёдоров, сделала полный круг за шесть минут 39 секунд.

В конкурсе принимали участие представители четырёх стран: России, Белоруссии, Алжира и Китая. Команды состоят из трёх экипажей: каждой машине предстояло пройти один круг с боевой стрельбой. Все машины приняли старт на российских БМД-2, а команда Алжира — на БТР-82А, также российского производства.

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