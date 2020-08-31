Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-главы «Дальспецстроя»

Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства незаконно нажитое имущество экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана на сумму более 1 млрд рублей, сообщает надзорное ведомство.

«Заместитель генерального прокурора предъявил к Юрию Хризману и другим ответчикам гражданский иск об обращении в доход государства имущества, приобретённого в результате коррупционного правонарушения, на общую сумму свыше 1 млрд рублей», — уточняется в релизе.

Иск направлен в Троицкий районный суд Москвы.

В феврале 2018 года Дальневосточный окружной военный суд признал виновным в злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный экс-главу компании «Дальспецстрой» Юрия Хризмана. Его приговорили к 12 годам колонии.