Путин рассказал, как в составе стройотряда работал в Коми

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Президент России Владимир Путин рассказал, как в составе стройотряда работал в посёлке Югыд ва в Коми. Речь об этом зашла в ходе его видеоконференции с врио главы региона Владимиром Уйбой.
Путин рассказал, как в составе стройотряда работал в Коми
  • РИА Новости

«Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много. Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, ещё в строительных отрядах там бывал неоднократно», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он с сожалением отметил, что с тех пор мало что поменялось, особенно это касается дорожной сети.

По словам Уйбы, ему известно об участии российского лидера в строительстве, ему показали здание, которое он строил.

Временно исполняющий обязанности губернатора продемонстрировал оптимистичный настрой на решение инфраструктурных проблем.

«Ничего. Глаза боятся, руки делают», — сказал он.

В 2017 году Путин рассказал учащимся МГУ имени М.В. Ломоносова, как, будучи студентом, ездил в стройотряды.

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