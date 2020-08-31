В Томске прокомментировали ситуацию с уровнем занятости населения региона.

Как сообщает vtomske.ru со ссылкой на Томскстат, численность занятых жителей Томской области значительно снизилась по итогам шести месяцев 2020 года.

«Численность занятых в январе — марте 2020-го по сравнению с октябрём — декабрём 2019 года сократилась на 5,3 тыс. человек (1%). В апреле — июне в сравнении с январём — мартом численность занятых сократилась на 18,9 тыс. человек (на 3,8%) — до 482,4 тыс., а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на 32,5 тыс. человек (6,3%)», — отметили в территориальном органе.

Уровень занятости населения Томской области ниже, чем складывается в целом по России.

В 2020 году в Томской области наблюдается рост числа безработных.

Общая численность безработных в апреле — июне — на 60% больше по сравнению с I кварталом года.

Около 20 тыс. человек с апреля по июнь обратились в центры занятости области для постановки на учёт в качестве безработных и получения пособия.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с безработицей.