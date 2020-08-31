В Башкирии частично сняты ограничительные меры из-за COVID-19

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В Башкирии частично сняты ограничительные меры из-за COVID-19 в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.
В Башкирии частично сняты ограничительные меры из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные оперативного штаба.

Глава республики Радий Хабиров принял решение с 1 сентября открыть бани и сауны. Также он заявил, что необходимо начать подготовку к театральному сезону.

«Мы фиксируем хороший тренд по нашей основной проблеме — коронавирусу. Мы перешли на второй этап снятия ограничений. Роспотребнадзор согласовал», — цитирует издание Хабирова.

С 1 сентября в республике открываются кинотеатры и детские развлекательные центры.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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