В Приморье прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа

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Доктор медицинских наук, профессор, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов прокомментировал ситуацию с вакцинацией против гриппа в Приморье, прививочная кампания начинается 1 сентября.
В Приморье прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Шуматов рассказал, что, по расчётам Министерства здравоохранения региона, до 1 ноября планируется сделать прививки от гриппа не менее чем 60% населения Приморья, или более чем 1 100 000 человек. Вакцинация от гриппа в этом году будет бесплатной.

По мнению эксперта, перевод вакцинации от гриппа в бесплатный формат — верный шаг региональных властей в обеспечении эпидемиологической безопасности населения.

«Считаю, что это правильное решение, как и использование мобильных прививочных пунктов. Ориентиры по масштабности прививок тоже выбраны правильно, с определённым запасом прочности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует уровень вакцинации не менее 40% населения, а у нас планируется 60%», — говорит он.

Мобильные прививочные пункты для вакцинации от гриппа будут работать в крае с 1 сентября по 1 ноября с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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