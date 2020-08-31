В Томской области продлён режим ограничений из-за распространения COVID-19

В Томской области продлён режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, при этом ряд запретов снят.

Губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, продлил действующий режим повышенной готовности до 30 сентября. Однако ряд запретов сняли, сообщили в администрации области.

«Принимая решение о продлении ограничений, я прежде всего руководствуюсь не популизмом, а ответственностью — за жизнь и здоровье миллиона людей. Пока в регионе регистрируются десятки новых случаев болезни и умирают люди, мы не можем позволить себе быть беспечными», — цитирует vtomske.ru Жвачкина.

По его словам, штаб принял решение разрешить в Томской области работу всех учреждений дополнительного образования, учреждений общественного питания, а также работу санаторно-курортных учреждений с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.