В Госдуме рассказали о законопроекте о защите от преследования в соцсетях

Госдума готова в начале осенней сессии рассмотреть законопроект о защите от киберсталкинга — преследования в социальных сетях.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Согласно действующей статье 119 УК, угроза убийством или причинением вреда здоровью наказывается только в случае, «если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». А как докажешь, что тот, кто угрожал, действительно собирается причинить вред? В итоге людям наносили и физический вред, и убивали. Таких случаев масса», — цитирует издание первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.

Проблема киберсталкинга является одним из наиболее актуальных вопросов, связанных с интернет-общением, считает Боярский.

Речь идёт о людях, присылающих сообщения, в которых они грозятся убить или причинить какой-либо ещё вред жизни или здоровью. Нередко эти угрозы из электронных переходят в реальные, отметил депутат.