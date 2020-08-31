В Госдуме рассказали о законопроекте о защите от преследования в соцсетях

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Госдума готова в начале осенней сессии рассмотреть законопроект о защите от киберсталкинга — преследования в социальных сетях.
В Госдуме рассказали о законопроекте о защите от преследования в соцсетях
  • Pixabay

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Согласно действующей статье 119 УК, угроза убийством или причинением вреда здоровью наказывается только в случае, «если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». А как докажешь, что тот, кто угрожал, действительно собирается причинить вред? В итоге людям наносили и физический вред, и убивали. Таких случаев масса», — цитирует издание первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.

Проблема киберсталкинга является одним из наиболее актуальных вопросов, связанных с интернет-общением, считает Боярский.

Речь идёт о людях, присылающих сообщения, в которых они грозятся убить или причинить какой-либо ещё вред жизни или здоровью. Нередко эти угрозы из электронных переходят в реальные, отметил депутат.

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