В Екатеринбурге из-за пожара произошло обрушение кровли хлебокомбината

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Площадь пожара на хлебопекарном заводе Свердловской области «Смак» в центре Екатеринбурга составляет 800 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Екатеринбурге из-за пожара произошло обрушение кровли хлебокомбината
  • РИА Новости

«Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 100 кв. м», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что до прибытия пожарных были эвакуированы 250 человек.

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