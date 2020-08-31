В Екатеринбурге из-за пожара произошло обрушение кровли хлебокомбината

Площадь пожара на хлебопекарном заводе Свердловской области «Смак» в центре Екатеринбурга составляет 800 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

РИА Новости

«Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 100 кв. м», — сказали в пресс-службе. Отмечается, что до прибытия пожарных были эвакуированы 250 человек.