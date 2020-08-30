СК начал проверку после хлопка газа в жилом доме в Пензенской области
- РИА Новости
По данным ведомства, в результате происшествия пострадал хозяин квартиры — мужчина 1990 года рождения, он госпитализирован.
«Организовано проведение доследственной проверки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.
Ранее в главке МЧС проинформировали, что в Засечном произошёл хлопок газового баллона, разрушено остекление оконных проёмов квартиры. Из дома эвакуированы 20 человек.