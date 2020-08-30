СК начал проверку после хлопка газа в жилом доме в Пензенской области

Следователи начали проверку по факту хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме в селе Засечное Пензенской области, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает областное СУ СК.

РИА Новости

По данным ведомства, в результате происшествия пострадал хозяин квартиры — мужчина 1990 года рождения, он госпитализирован. «Организовано проведение доследственной проверки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении. Ранее в главке МЧС проинформировали, что в Засечном произошёл хлопок газового баллона, разрушено остекление оконных проёмов квартиры. Из дома эвакуированы 20 человек.