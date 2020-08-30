Губернатор Кубани предложил закрыть заповедник Утриш для туристов

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Власти Краснодарского края намерены закрыть туристам доступ в заповедник Утриш после крупного пожара, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
Губернатор Кубани предложил закрыть заповедник Утриш для туристов

По словам губернатора, побывав на выгоревших землях, он не увидел, как соблюдается режим заповедника и заказника: «Столько дорожек, кострищ, мусора».

«Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег», — цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

С 2018 года ведётся корректировка границ заповедника с целью присоединения к нему территории краевого заказника, отметили в пресс-службе. Однако министр природных ресурсов Кубани Сергей Ерёмин считает, что «сейчас там творится безобразие» из-за отсутствия единой природоохранной нормы.

Он призвал механически перекрыть движение и выставить охранные посты.

Кондратьев намерен в понедельник, 31 августа, обсудить ситуацию с министром природы России Дмитрием Кобылкиным.

Ранее на территории Анапы между населёнными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию Утриша. Вечером 26 августа пожар был ликвидирован.

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