Губернатор Кубани предложил закрыть заповедник Утриш для туристов

Власти Краснодарского края намерены закрыть туристам доступ в заповедник Утриш после крупного пожара, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, побывав на выгоревших землях, он не увидел, как соблюдается режим заповедника и заказника: «Столько дорожек, кострищ, мусора».

«Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег», — цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

С 2018 года ведётся корректировка границ заповедника с целью присоединения к нему территории краевого заказника, отметили в пресс-службе. Однако министр природных ресурсов Кубани Сергей Ерёмин считает, что «сейчас там творится безобразие» из-за отсутствия единой природоохранной нормы.

Он призвал механически перекрыть движение и выставить охранные посты.

Кондратьев намерен в понедельник, 31 августа, обсудить ситуацию с министром природы России Дмитрием Кобылкиным.

Ранее на территории Анапы между населёнными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию Утриша. Вечером 26 августа пожар был ликвидирован.