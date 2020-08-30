Посольство сообщило о возвращении в Россию из Киргизии 263 граждан

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В Россию из Киргизии с помощью вывозных рейсов в воскресенье, 30 августа, вернулись 263 гражданина.
Посольство сообщило о возвращении в Россию из Киргизии 263 граждан
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Бишкеке Виктора Харченко.

«Сегодня, 30 августа, авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Бишкек — Москва вывезены из Киргизии 135 российских граждан», — заявили в диппредставительстве.

Харченко добавил, что также был выполнен рейс авиакомпании S7 из Бишкека в Новосибирск, которым вывезены 128 человек.

Всего за время пандемии в рамках договорённостей между властями России и Киргизии на родину были возвращены около 20 тыс. граждан двух стран.

Ранее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Киргизии достигло 43 820.

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