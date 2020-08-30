Посольство сообщило о возвращении в Россию из Киргизии 263 граждан
- © Виталий Аньков
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Бишкеке Виктора Харченко.
«Сегодня, 30 августа, авиакомпанией «Аэрофлот» по маршруту Бишкек — Москва вывезены из Киргизии 135 российских граждан», — заявили в диппредставительстве.
Харченко добавил, что также был выполнен рейс авиакомпании S7 из Бишкека в Новосибирск, которым вывезены 128 человек.
Всего за время пандемии в рамках договорённостей между властями России и Киргизии на родину были возвращены около 20 тыс. граждан двух стран.
Ранее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Киргизии достигло 43 820.