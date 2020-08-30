В ДТП в Курской области погибли три человека

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На трассе в районе посёлка Беседино Курской области столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погибли три человека.
В ДТП в Курской области погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«30 августа примерно в 06:00 мск на 25-м км автомобильной дороги Р-22 «Каспий» (посёлок Беседино Курского района Курской области) произошло столкновение автомобиля Opel Meriva под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны Курска в Воронеж, и автомобиля Mercedes-Benz под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир Opel Meriva 2009 года рождения погибли», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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