В ДТП с автобусом в Дагестане пострадали 11 человек

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У ехавшего в Москву из Махачкалы автобуса оторвалось колесо, в результате опрокидывания транспортного средства пострадали 11 человек.
В ДТП с автобусом в Дагестане пострадали 11 человек
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

«ДТП произошло в Тарумовском районе, у автобуса во время движения отлетело колесо, и он опрокинулся», — указано в тексте.

Отмечается, что всего в автобусе находилось 45 человек.

Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в больницу.

Ранее в результате съезда в кювет пассажирского микроавтобуса на трассе Невинномысск — Черкесск пострадали семь человек.

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