В ДТП с автобусом в Дагестане пострадали 11 человек
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.
«ДТП произошло в Тарумовском районе, у автобуса во время движения отлетело колесо, и он опрокинулся», — указано в тексте.
Отмечается, что всего в автобусе находилось 45 человек.
Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в больницу.
Ранее в результате съезда в кювет пассажирского микроавтобуса на трассе Невинномысск — Черкесск пострадали семь человек.