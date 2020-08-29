В Таганроге произошёл крупный пожар в хозяйственных постройках

В Таганроге Ростовской области произошёл пожар в хозяйственных постройках на площади 500 кв. м, возгоранию присвоен повышенный ранг.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Ростовская область, Таганрог, ул. 3-я Надгорная, происходит горение хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 кв. м», — заявили в МЧС.

Отмечается, что в связи с угрозой распространения огня объявлен повышенный ранг сложности.

К ликвидации возгорания привлечены 43 человека и 13 единиц техники.

Ранее в Башкирии на кирпичном заводе произошёл пожар на площади порядка 6 тыс. кв. м.