Лётчики ВКС провели показательные выступления на Армейских играх

Российские военные лётчики разыграли тактический эпизод «Авиамикс» на проходящих под Рязанью Армейских международных играх «Авиадартс», показав воздушный бой и выполнив массированные ракетные удары по наземным целям.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Во время «Авиамикса» экипажи воздушно-космических сил показали различные элементы соревнования военных лётчиков, выполнили групповое бомбометание, массированные ракетные удары по наземным целям, пуски ракет с различных видов манёвра, продемонстрировали воздушный бой, истребительное прикрытие действий ударной авиации, высадку тактического десанта с вертолёта Ми-26 и выполнение других задач», — рассказали в ведомстве.

Ранее эксперт в области вооружения, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Nation News рассказал о самых заметных новинках на форуме «Армия-2020».