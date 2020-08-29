В Кузбассе выявили 96 новых случаев коронавируса за сутки

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В Кузбассе выявили 96 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
В Кузбассе выявили 96 новых случаев коронавируса за сутки
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «103 пациента выздоровели, таким образом, в Кузбассе 4367 человек вылечились от коронавируса».

«Всего в регионе медицинскую помощь получают 1930 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2217 человек», — сообщили в правительстве.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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