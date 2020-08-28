Эксперты прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости из-за COVID-19

Эксперты прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ФАН.

Недвижимость, в отличие от других сфер, на рынке реагирует более медленно в цене.

Как отметил генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков, недвижимость представляет собой выгодную формулу консервативного сохранения средств.

«В Европе процесс приобретения жилья постепенно восстанавливается: разрешено реализовывать сделки купли-продажи. Однако потенциальные клиенты не торопятся вкладывать деньги в недвижимое имущество ввиду ожидаемой по отношению к выгодным дистресс-активам позиции», — цитирует издание Паршикова.

По его словам, в России максимально урегулировать ситуацию помогло понижение ключевой ставки Центробанка. Это дало наибольшую маневренность для инвесторов с определённым запасом ликвидности рубля.

«Рынок новостроек выглядит позитивно благодаря субсидированию ипотечного кредитования. Реабилитацию следует ждать к концу года — середине зимы», — пояснил Паршиков.

На рынке вторичного жилья наблюдается упадок спроса и уровень стоимости, которая к концу года может упасть на 10—13%.

Финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский считает, что сценарий на рынке недвижимости будет следующим: сначала застройщики постараются удержать цены и будут предлагать различные скидки и акции совместно с банками, после начнут снижать цены. На первичном рынке цены могут опуститься на 10—20% в зависимости от финансового положения застройщика и привлекательности объекта.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.