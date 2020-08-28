Суд в Москве арестовал экс-главу РКК «Энергия»

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева, обвиняемого по делу о хищении более 1 млрд руб. Об этом информирует ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемого Солнцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 октября», — заявила судья.

Отмечается, что суд также рассмотрит ходатайства об аресте других фигурантов дела.

В ходе заседания судья сообщила, что Солнцев и другие фигуранты обвиняются по делу о хищении свыше 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС.

В августе 2018 года в РКК «Энергия» приостановили полномочия Солнцева.