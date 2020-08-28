Эксперт прокомментировал подтопления после дождей

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Руководитель Школы активного горожанина, эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Овчаренко прокомментировала частые подтопления после дождей.
Эксперт прокомментировал подтопления после дождей
  • Pixabay

«Чем больше газонов, скверов, парков, склонов под правильным углом, тем больше поглощение в процессе ливня», — цитирует ОТР эксперта.

По её словам, такие подтопления происходят из-за того, что городские власти «создают абсолютно плоские сооружения». В итоге вода стоит прямо и «накатывает». А ливнезаборники по их площади предназначены для частных домов.

Она отметила, что основным поглотителем дождей и стоков является почва. Озеленение должно быть трёхслойным, то есть содержать дерево, кустарник и траву.

Овчаренко добавила, что частой причиной затопления улиц является не только неправильная проектировка ливневой канализации, но и её засоры. По словам эксперта, если такое происходит, то гражданину необходимо обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС в Амурской области сообщали, что после продолжительных дождей, спровоцировавших разлив нескольких рек, остаются подтопленными девять населённых пунктов региона.

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