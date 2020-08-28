В Москве прокомментировали ситуацию с ликвидацией объектов незавершённого строительства

В Департаменте градостроительной политики города Москвы прокомментировали ситуацию с ликвидацией объектов незавершённого строительства.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Как отметил глава департамента Сергей Лёвкин, с 2011 года работает оперативная группа по ликвидации долгостроя в Москве.

Лёвкин уточнил, что с начала 2020 года в городе количество долгостроев уменьшилось на 18.

Он напомнил, что в список объектов незавершённого строительства попадают такие площадки, где строительство не ведётся более двух лет.