В России учредили премию имени Петра Великого

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии имени Петра Великого. Её будут присуждать в том числе за вклад в развитие и укрепление международного авторитета России.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учредить премию правительства России имени Петра Великого. Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства России имени Петра Великого в размере 3 млн рублей каждая», — указано в постановлении.

В апреле сайт «Москва 24» сообщал, что правительство Москвы учредило премию имени Корнея Чуков­ского в области детской литературы.