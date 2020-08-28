В России учредили премию имени Петра Великого

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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии имени Петра Великого. Её будут присуждать в том числе за вклад в развитие и укрепление международного авторитета России.
В России учредили премию имени Петра Великого
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учредить премию правительства России имени Петра Великого. Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства России имени Петра Великого в размере 3 млн рублей каждая», — указано в постановлении.

В апреле сайт «Москва 24» сообщал, что правительство Москвы учредило премию имени Корнея Чуков­ского в области детской литературы.

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