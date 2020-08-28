В России учредили премию имени Петра Великого
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Учредить премию правительства России имени Петра Великого. Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства России имени Петра Великого в размере 3 млн рублей каждая», — указано в постановлении.
В апреле сайт «Москва 24» сообщал, что правительство Москвы учредило премию имени Корнея Чуковского в области детской литературы.