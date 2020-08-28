В Рослесхозе прокомментировали запуск программы «Цифровой лес»

В Рослесхозе прокомментировали перевод системы работы лесного хозяйства России в цифровой формат.

«Проект внедрения платформы «Цифровой лес» рассчитан на четыре года. Его стоимость корректно было бы озвучить после того, как Минфин и Минкомсвязь окончательно согласуют документ. Средства предполагается направить на создание и интеграцию компонентов системы, включая инженерную, модернизацию ИСДМ-Рослесхоз, ЛесЕГАИС, создание информсистем мониторинга воспроизводства лесов, их лесопатологического состояния», — цитирует РИА Новости заместителя руководителя Рослесхоза Ивана Советникова.

Чиновник уточнил, что цифровая платформа объединит все процессы лесной отрасли.

«Все службы и управления будут работать в едином цифровом пространстве, будь то специалисты по лесоустройству, по лесовосстановлению или охране лесов от пожаров. Это будет единая среда», — пояснил Советников.

Он отметил, что к середине следующего года могут быть переведены в цифровую систему акты лесопатологического обследования, а также внесены изменения в законодательство по оцифровке лесосек.