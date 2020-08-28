Власти рассказали о стажировках проекта «Москва — добрый город»

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В Москве 20% участников стажировок комплекса социального развития «Москва — добрый город» — выпускники медицинских вузов и колледжей.

«Эти цифры демонстрируют, как вырос престиж медицинских профессий и интерес молодёжи к ним. Для подрастающего поколения московские медики заслуженно стали героями нашего времени. Начинающих специалистов ждут во взрослых и детских поликлиниках города. В программе стажировок задействовано более 70 медучреждений», — цитирует «Москва 24» заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что амбулаторно-поликлиническое звено — это важнейший элемент системы московского здравоохранения. Каждый год москвичи совершают более 100 млн визитов в поликлиники столицы.

Ранее сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщил, что в Москве запустили стажировки в учреждениях социальной сферы для выпускников вузов и колледжей.

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