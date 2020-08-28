В Красноярском крае возбуждено дело из-за обмана дольщиков

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями в отношении руководителя нескольких строительных фирм, он подозревается в обмане более чем 500 дольщиков на 834 млн рублей.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта главного управления МВД России по региону.

Подозреваемый, по версии следствия, получил крупные суммы денег от участников долевого строительства и подрядчиков на возведение трёх жилых домов в Свердловском районе Красноярска. Однако застройщик использовал полученные средства не по назначению.

Также было возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств в отношении сотрудника компании-застройщика. Правоохранители выявили факт неуплаты им налогов на сумму более 8 млн рублей.

В офисе организации и по месту жительства подозреваемого были изъяты в том числе бухгалтерские документы, представляющие интерес для следствия.

В настоящий момент обоих подозреваемых разыскивают.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.

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