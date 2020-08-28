В Красноярском крае возбуждено дело из-за обмана дольщиков
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта главного управления МВД России по региону.
Подозреваемый, по версии следствия, получил крупные суммы денег от участников долевого строительства и подрядчиков на возведение трёх жилых домов в Свердловском районе Красноярска. Однако застройщик использовал полученные средства не по назначению.
Также было возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств в отношении сотрудника компании-застройщика. Правоохранители выявили факт неуплаты им налогов на сумму более 8 млн рублей.
В офисе организации и по месту жительства подозреваемого были изъяты в том числе бухгалтерские документы, представляющие интерес для следствия.
В настоящий момент обоих подозреваемых разыскивают.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.