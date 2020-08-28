Во Владивостоке произошло обрушение перекрытий в жилом доме

Во Владивостоке произошло обрушение перекрытий в квартире жилого дома, решается вопрос о временном переселении жильцов и восстановительных работах.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные администрации города.

«Информация об этом происшествии поступила городским службам сегодня в 02:26. Произошло обрушение перекрытия в одной из квартир трёхэтажного дома. В момент происшествия в квартире находилась семья из пяти человек: трое взрослых и два ребёнка. Никто из них не пострадал. На месте работали специалисты. Оказали необходимую помощь, в том числе психологическую», — цитирует издание представителей мэрии.

По факту обрушения прокуратура организовала проверку исполнения требований жилищного законодательства.

На контроль прокуратуры поставлен вопрос проведения в кратчайшие сроки восстановительных работ, а также надлежащее обеспечение потребностей семьи в пункте временного размещения.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные регионального главкома МЧС сообщила о ходе ликвидации последствий ЧП в жилом доме в Керчи.