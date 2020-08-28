В Подмосковье прокомментировали идею создания общественных советов при парках

В Московской области прокомментировали идею создания общественных советов при парках.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные администрации области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что не везде планируется создавать советы отдельных парков, где-то это будет одна организация на весь город.

«Мы стараемся, у нас молодой министр благоустройства — Хайкин. Он должен внедрить систему, когда люди, не входящие в общественный совет, могли высказаться дистанционно — через разные мессенджеры, телефон», — цитирует издание губернатора.

Идея организации общественных советов принадлежит самим жителям области. 10—12 активистов будет достаточно для эффективной работы.

Ранее «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщала, что в акции «Ночь кино» примут участие пять летних парковых кинотеатров Москвы.