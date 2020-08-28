В Подмосковье прокомментировали идею создания общественных советов при парках
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные администрации области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что не везде планируется создавать советы отдельных парков, где-то это будет одна организация на весь город.
«Мы стараемся, у нас молодой министр благоустройства — Хайкин. Он должен внедрить систему, когда люди, не входящие в общественный совет, могли высказаться дистанционно — через разные мессенджеры, телефон», — цитирует издание губернатора.
Идея организации общественных советов принадлежит самим жителям области. 10—12 активистов будет достаточно для эффективной работы.
Ранее «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщала, что в акции «Ночь кино» примут участие пять летних парковых кинотеатров Москвы.