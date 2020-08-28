В Приморье рассказали об осадках из-за тайфуна «Бави»

Тайфун «Бави» за прошедшую ночь принёс в село Турий Рог на западе Приморского края 50 мм осадков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу приморского Гидрометцентра.

В ведомстве рассказали, что «минувшей ночью дожди прошли в основном по западным и северо-западным районам».

«Больше всего осадков зафиксировано в селе Турий Рог на западной границе — 50 мм. Сегодня наиболее интенсивные осадки пройдут на севере края, но именно там берут начало многие реки, что может привести к опасным гидрологическим последствиям», — сообщили в Гидрометцентре.

В Приморье на 28—29 августа объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и восточных районах в связи с тайфуном «Бави».

Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране осенью.