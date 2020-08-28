В Петербурге в результате ДТП пострадали пять человек

В Невском районе Санкт-Петербурга в аварии с двумя автомобилями пострадали пять человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

«По предварительной информации 27.08.2020 около 22:40 в Невском районе города Санкт-Петербурга на Октябрьской набережной у дома 70 произошло столкновение двух транспортных средств — легковых автомобилей», — сообщили в ведомстве.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.