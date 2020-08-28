У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясения магнитудой 5,1 зарегистрировано в пятницу в 1:14 (17:14 мск в четверг) у Южных Курил», — сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она рассказала, что «эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 44,3 градуса северной широты и 148,4 восточной долготы — в 59 км юго-восточнее острова Итуруп, очаг располагался на глубине 50 км».

Ранее сообщалось, что в Авачинском заливе у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1.