В Севастополе рассказали о создании Института морского приборостроения и робототехники

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В Севастополе рассказали о создании научно-образовательного центра мирового уровня на базе Севастопольского госуниверситета — Института морского приборостроения и робототехники.
В Севастополе рассказали о создании Института морского приборостроения и робототехники
  • РИА Новости

«Учредителями нового института выступят два наших индустриальных партнёра: АО «Концерн НПО «Аврора» и АО «Концерн «Океанприбор». Это крупнейшие российские предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые занимаются морскими технологиями и приборостроением», — цитирует «Новый Севастополь» директора Института национальной технологической инициативы СевГУ Сергея Дудникова.

Отмечается, что институт будет заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в области морского роботостроения и робототехники.

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