Эксперт по жилищному праву рассказал о видах управления многоквартирным домом

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Эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорчук рассказал о видах управления многоквартирным домом.

«Управляющая компания является коммерческой организацией. У ТСЖ никогда не может быть задачи по извлечению прибыли. У управляющей компании главная цель — это прибыль, а потом уже содержание вашего дома за те денежки, которые вы пришлёте. Если вы не прислали денежки, кто-то из жильцов является неплательщиком, то на эту сумму вам что-то и не сделают», —  цитирует специалиста издание Nation News.

Федорчук в беседе с изданием рассказал, что большинство жителей России хотят, чтобы их многоквартирными домами управляли коммерческие организации.

По мнению эксперта, ТСЖ является лучшим способом управления домом, потому что эта организация контролируется изнутри. Если жильцам не понравится один председатель, то они могут провести собрание и сменить главу.

Ранее глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам ОП России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в Коми и Воронеже.

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