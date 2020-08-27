Эксперты рассказали о ситуации на рынке автозапчастей
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные «Авито Авто».
По мнению специалистов, значительный рост спроса на комплектующие отчасти объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии и валютных колебаний. Также влияние на показатель оказал переход покупателей к онлайн-приобретению автозапчастей во время самоизоляции.
Динамика роста предложения отстаёт от темпов роста спроса.
В первом полугодии 2020 года предложение в сегменте автозапчастей увеличилось по сравнению с прошлым годом на 18%.
Как сообщает издание, в первую очередь заметно вырос спрос на ключевые комплектующие, без которых невозможно безопасное функционирование автомобиля.
Активнее всего, как и в прошлом году, интересуются автозапчастями в Москве и Санкт-Петербурге. На долю столицы в первом полугодии 2020 года пришлось более 20% от общефедерального спроса на комплектующие, а на долю Санкт-Петербурга — 7%.
Ранее в беседе с ФАН финансовый эксперт, предприниматель, инвестор Ян Марчинский оценил перспективы онлайн-торговли автомобилями.