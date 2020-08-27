Эксперты рассказали о ситуации на рынке автозапчастей в первой половине 2020 года.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные «Авито Авто».

По мнению специалистов, значительный рост спроса на комплектующие отчасти объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии и валютных колебаний. Также влияние на показатель оказал переход покупателей к онлайн-приобретению автозапчастей во время самоизоляции.

Динамика роста предложения отстаёт от темпов роста спроса.

В первом полугодии 2020 года предложение в сегменте автозапчастей увеличилось по сравнению с прошлым годом на 18%.

Как сообщает издание, в первую очередь заметно вырос спрос на ключевые комплектующие, без которых невозможно безопасное функционирование автомобиля.

Активнее всего, как и в прошлом году, интересуются автозапчастями в Москве и Санкт-Петербурге. На долю столицы в первом полугодии 2020 года пришлось более 20% от общефедерального спроса на комплектующие, а на долю Санкт-Петербурга — 7%.

Ранее в беседе с ФАН финансовый эксперт, предприниматель, инвестор Ян Марчинский оценил перспективы онлайн-торговли автомобилями.