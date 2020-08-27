Эксперт рассказал о новинках на форуме «Армия-2020»

Эксперт в области вооружения, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о самых заметных новинках на форуме «Армия-2020».

«В первую очередь я бы отметил новый зенитно-ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны «Абакан». Это новинка, которая демонстрировалась первый раз, да и услышали мы о ней впервые. Этот комплекс, безусловно, заслуживает внимания», — сказал Коротченко в беседе с Nation News.

Он также отметил экспозицию беспилотников компании «Кронштадт».

«Я обратил внимание на беспилотник «Орион», который уже находится на завершающей стадии испытаний и пойдёт в серию, а также другие перспективные беспилотники, которые были показаны на этой же площадке, в том числе со специально разработанными миниатюрными средствами поражения. Это очень важные и нужные новинки для российской армии», — подчеркнул эксперт.

В числе заметных новинок Коротченко отметил представленные на форуме ракетные комплексы и системы.

Отличительной особенностью форума является его совместное проведение с «Армейскими международными играми — 2020».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти в 1 трлн 160 млрд рублей.