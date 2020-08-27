Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству в районе станции БКЛ «Электрозаводская»

Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству общественного пространства в районе строящейся станции БКЛ «Электрозаводская».

«Для создания комфортной городской среды в районе Соколиная Гора будут благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства, увеличена площадь пешеходных зон», — цитирует «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Работы по благоустройству планируется закончить к моменту ввода станции в эксплуатацию в IV квартале 2020 года.

Ранее телеканал «360» рассказал о ходе строительства станций МЦД.