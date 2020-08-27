В ассоциации «Патронаж» рассказали о ситуации с частными домами престарелых

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Председатель Ассоциации «Патронаж» Алексей Сабадаш в беседе с РИА Новости рассказал о ситуации с частными пансионатами для престарелых в России.
В ассоциации «Патронаж» рассказали о ситуации с частными домами престарелых
  • Pixabay

Как отмечает агентство, первые частные дома престарелых стали появляться в России в начале 2000-х годов, с тех пор этот бизнес качественно не изменился, а уровень социальных услуг оставляет желать лучшего.

Сабадаш рассказал, что официально свободные места в госучреждениях есть, однако там почти всегда очереди, особенно в заведениях с хорошей репутацией.

«Кроме того, попасть туда могут люди определённого возраста, с определённым достатком и за которыми не могут ухаживать близкие родственники. Предпочтение отдаётся ветеранам войны, инвалидам, лицам, страдающим хроническими заболеваниями», — сказал он.

По закону «Об основах социального обслуживания граждан», включение организаций социального обслуживания в госреестр поставщиков социальных услуг происходит на добровольной основе.

«Наличие свидетельства о регистрации в госреестре означает, что пансионат прошёл серьезные проверки и соответствует нормам и требованиям, которые предъявляются с точки зрения пожарной безопасности, доступной среды и других. Коммерческие предприятия избегают таких сложностей. В итоге там может твориться откровенный беспредел», — объяснил Сабадаш.

По словам собеседника, проверить условия содержания в пансионатах, которые не входят в реестр, могут только если там произошло какое-то ЧП, например пожар, или пожаловались родственники.

Необременённые проверками предприниматели открывают пансионаты в загородных двух- или трёхэтажных коттеджах, не рассчитанных на размещение пожилых людей.

«Снимают дом, размещают рекламу и нанимают сиделок. Никого не заботит, что пожилым маломобильным людям необходимы широкие лестницы, лифты, в которых могла бы поместиться кровать или коляска, коридоры шириной не менее двух метров», — отметил Сабадаш.

В Министерстве труда и соцзащиты агентству сообщили, что официально в России насчитывается 142 частных дома престарелых. Сколько в стране серых пансионатов, никто точно не знает.

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