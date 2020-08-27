Три российских вуза вошли в топ-100 международного рейтинга «Три миссии университета»

Три российских вуза — МГУ им. Ломоносова, СПбГУ и МФТИ — вошли в топ-100 международного рейтинга «Три миссии университета».

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные рейтингового агентства «РАЭКС Аналитика».

В топ-1500 вошли университеты из 97 стран мира, что значительно больше, чем годом ранее, когда оценивались вузы из 79 государств. От России в рейтинг 2020 года попал 101 вуз.

«Ведущие отечественные вузы улучшили свои позиции в рейтинге. Это является объективным и наглядным свидетельством того, что российское образование высоко конкурентоспособно на мировом уровне», — прокомментировал ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

Московский международный рейтинг «Три миссии университета» оценивает три классические ключевые задачи вузов: образовательную функцию, научные исследования, взаимосвязь университета и местных сообществ.

В июне телеканал «360» сообщал, что пять подмосковных вузов вошли в топ-100 лучших учебных заведений России.