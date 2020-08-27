Свидетели поделились воспоминаниями о пожаре на Останкинской башне в августе 2000 года

Свидетели рассказали о пожаре на Останкинской башне 27 августа 2000 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы ушли сразу на резерв, задействовали все резервные мощности всех станций и студий, которые могли идти в обвод Останкинской башни. Мы подключили и Гусь-Хрустальный, и Нижний Новгород, и станции космической ретрансляции. Мы подключили все наземные каналы», — вспоминает тот день радиоведущий, журналист и сценарист Алексей Самолётов. Он вёл прямую трансляцию у подножья башни, представляя телекомпанию «Вести».

Руководитель производственно-технологического департамента ВГТРК, академик Российской академии телевидения Алексей Малинин рассказал, что, «когда верх башни чуть наклонился, испугались, не начали ли рваться внутренние тросы, которые держали основание башни изнутри».

Впоследствии выяснилось, что угроза обрушения была действительно серьёзной — лопнули 120 из 149 тросов, которые её удерживали.

Почти все федеральные каналы не работали в нормальном режиме в течение недели. Большинство из них (ТВЦ, НТВ, «Культура», ТВ-6, ОРТ, РТР) возобновили работу на своих частотах только в начале сентября.

По факту пожара на Останкинской телебашне прокуратура города Москвы возбудила уголовное дело.