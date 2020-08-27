В Подмосковье к 200-летию открытия Антарктиды выпустят серию карты «Стрелка»

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В Подмосковье к 200-летию открытия Антарктиды выпустят тиражом 22 тыс. экземпляров лимитированную серию карты «Стрелка» для учащихся с изображением пингвинов.
В Подмосковье к 200-летию открытия Антарктиды выпустят серию карты «Стрелка»
  • © Пресс-служба МТДИ МО

«Транспортная карта «Стрелка» является одним из символов Подмосковья. Все знают, что с её помощью можно комфортно передвигаться по всему региону на любом виде общественного транспорта», — цитирует телеканал «360» заместителя министра транспорта региона Святослава Иванова.

Новые карты учащегося или учащегося сельской местности будут доступны с 31 августа. Их можно будет приобрести в 17 офисах МФЦ.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта сообщал, что в общественном транспорте столицы начнут демонстрировать анимационные ролики с правилами этикета в период пандемии. Метрополитен выпустит тематические карты «Тройка».

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