Москва сохранила высокие позиции в рейтинге глобальных городов GaWC
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Вместе с Москвой в группу высшего уровня Alpha вошли такие мегаполисы, как Торонто, Сидней, Мадрид, Цюрих, Джакарта, Брюссель и Сеул. Таким образом, российская столица в очередной раз подтвердила свой статус глобального экономического и финансового центра», — цитирует издание заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Была проанализирована деятельность 175 ведущих глобальных компаний, которые предоставляют передовые производственные услуги в 707 городах мира.
Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.