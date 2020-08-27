Москва сохранила высокие позиции в рейтинге глобальных городов GaWC

Москва сохранила позиции в высшей группе Alpha рейтинга глобальных центров Globalization and World Cities (GaWC), подготовленного в университете Лафборо (Великобритания) и оценивающего влияние городов на мировую экономику.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Вместе с Москвой в группу высшего уровня Alpha вошли такие мегаполисы, как Торонто, Сидней, Мадрид, Цюрих, Джакарта, Брюссель и Сеул. Таким образом, российская столица в очередной раз подтвердила свой статус глобального экономического и финансового центра», — цитирует издание заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Была проанализирована деятельность 175 ведущих глобальных компаний, которые предоставляют передовые производственные услуги в 707 городах мира.

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