Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с главой Ингушетии

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Вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым.
Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с главой Ингушетии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Главными темами в ходе встречи стали актуальные для республики вопросы. Среди них — реализация программы «Чистая вода», расселение аварийного жилья, а также выполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Регион сегодня уже находится в тройке лидеров по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если вы подготовите проектно-сметную документацию, то мы будем готовы рассматривать вопрос передвижки средств с будущих годов», — сказал Хуснуллин.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в столице.

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