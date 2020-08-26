Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с главой Ингушетии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Главными темами в ходе встречи стали актуальные для республики вопросы. Среди них — реализация программы «Чистая вода», расселение аварийного жилья, а также выполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Регион сегодня уже находится в тройке лидеров по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если вы подготовите проектно-сметную документацию, то мы будем готовы рассматривать вопрос передвижки средств с будущих годов», — сказал Хуснуллин.
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в столице.