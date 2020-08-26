В Нижнем Новгороде произошло частичное обрушение жилого дома

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В Нижнем Новгороде частично обрушилось межэтажное перекрытие дома, в котором проживали пять человек.
В Нижнем Новгороде произошло частичное обрушение жилого дома
  • ©пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области

Зданию, расположенному на улице Профинтерна, дом № 20, более 85 лет, ранее оно было признано аварийным и расселено.

«Всего в доме проживали пять человек, эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает РИА «Время Н», здание отключили от электро- и газоснабжения. Сейчас администрация района решает вопрос о дальнейшем пребывании людей в этом доме.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения части многоквартирного жилого дома в Ярославле.

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