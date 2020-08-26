В Санкт-Петербурге рассказали о сносе домов по программе реновации

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге в районе Малая Охта продолжается снос домов по программе реновации.
В Санкт-Петербурге рассказали о сносе домов по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Рабочие демонтировали здания бывших общежитий в квартале Малая Охта, 16. На их месте построят вторую очередь одноимённого жилого комплекса. Перед сносом из старого здания расселили 130 семей.

«Данные сносимые дома входят в адресную программу «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». Это бывшие общежития с квартирами от 12 до 32 комнат, одной кухней и санузлом. Суммарные расходы на расселение жильцов составили чуть больше 832 млн рублей», — рассказывают в пресс-службе компании «СПб Реновация».

Первую очередь ЖК «Малая Охта» уже построили. Возведение второй очереди начнётся после окончательного сноса трёх домов.

Как сообщало ранее ФБА «Экономика сегодня», на первом этапе московской программы реновации с 2020 по 2024 год новое жильё получат более 170 тыс. москвичей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить