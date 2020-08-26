В Санкт-Петербурге рассказали о сносе домов по программе реновации

В Санкт-Петербурге в районе Малая Охта продолжается снос домов по программе реновации.

Об этом сообщает kp.ru.

Рабочие демонтировали здания бывших общежитий в квартале Малая Охта, 16. На их месте построят вторую очередь одноимённого жилого комплекса. Перед сносом из старого здания расселили 130 семей.

«Данные сносимые дома входят в адресную программу «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». Это бывшие общежития с квартирами от 12 до 32 комнат, одной кухней и санузлом. Суммарные расходы на расселение жильцов составили чуть больше 832 млн рублей», — рассказывают в пресс-службе компании «СПб Реновация».

Первую очередь ЖК «Малая Охта» уже построили. Возведение второй очереди начнётся после окончательного сноса трёх домов.

Как сообщало ранее ФБА «Экономика сегодня», на первом этапе московской программы реновации с 2020 по 2024 год новое жильё получат более 170 тыс. москвичей.