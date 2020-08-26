Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник«» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК
  • РИА Новости

Песков отметил, что Пригожин является предпринимателем и бизнесменом.

«Он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов, поэтому это никакого отношения к нам не имеет. Это не имеет и не может иметь никакого отношения к президенту», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, проговаривал ли Пригожин с президентом свои заявления по поводу долга ФБК или нет.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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