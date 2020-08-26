В «Мосгазе» прокомментировали ЧП в доме на западе Москвы

Специалисты «Мосгаза» прокомментировали ЧП в жилом доме на западе Москвы.

Как пояснили «Российской газете» в пресс-службе АО «Мосгаз», газовое оборудование не является причиной возникновения пожара.

Сообщается, что в 09:39 на пульт службы «101» поступила заявка — «хлопок». На место оперативно прибыла бригада аварийно-спасательного формирования АО «Мосгаз».

Очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при взрыве и последовавшем за ним пожаре в жилом доме на улице Кубинке в Москве.