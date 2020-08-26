Российские туристы рассказали об отдыхе в Турции на фоне коронавируса

Российские туристы рассказали, безопасен ли отдых в Турции во время пандемии коронавируса.

На курорты Турецкой Республики ежедневно прибывает около 20 тыс. россиян, пишет сайт «Аргументы и факты».

«С каждым днём россиян становится всё больше. Мы ездим на песчаный пляж в Кемер: практически все лежаки заняты. На входе сотрудник в маске меряет температуру, все официанты и бич-бои носят маски. Санитайзеры можно увидеть практически в любом магазине и на каждом столике в кафе», — рассказала Ольга Емельянова, маркетолог из Челябинска.

Ещё одна туристка заверила, что в её отеле все меры санитарной безопасности также соблюдались.

«Я отдыхала в бюджетном отеле в Аланье с включённым завтраком. Нам еду уже порционно выносили. В отелях с системой «Всё включено» персонал сам накладывает отдыхающим. Весь обслуживающий персонал был в масках. В холле отеля стоит стойка с санитайзером, в каждом кафе на улице на каждом столе тоже санитайзеры. В магазинах просят надеть маску, продавцы тоже в них», — рассказала Оксана Полякова, блогер из Москвы.

Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию в Турции.